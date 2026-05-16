Sesto Fiorentino manifestazione contro la nuova pista di Peretola No all’aeroporto sì al Parco della Piana

Da firenzetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalle elezioni comunali, a Sesto Fiorentino si sono svolte manifestazioni di protesta contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze e la costruzione di una nuova pista a Peretola. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso, portando in strada cartelli e slogan contro i lavori previsti, mentre alcuni hanno anche richiesto di destinare l’area al Parco della Piana. La mobilitazione si è svolta in diverse zone della città, attirando l’attenzione di cittadini e attivisti.

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 A pochi giorni dalle elezioni comunali, Sesto Fiorentino è tornata a mobilitarsi contro il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze e la realizzazione della nuova pista di Peretola. Nel pomeriggio di oggi, al Polo Scientifico di via dell’Osmannoro, associazioni, comitati e forze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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