Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti

Dal 26 marzo al 4 maggio, le forze dell'ordine hanno portato avanti un'operazione a livello nazionale per verificare il rischio di diffusione dell’Epatite A. Durante questa campagna, sono stati sequestrati oltre 16 tonnellate di alimenti sottoposti a controlli. L’attività è stata coordinata con il Ministero della Salute e ha coinvolto il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire la diffusione di alimenti potenzialmente pericolosi.

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