Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti
Dal 26 marzo al 4 maggio, le forze dell'ordine hanno portato avanti un'operazione a livello nazionale per verificare il rischio di diffusione dell’Epatite A. Durante questa campagna, sono stati sequestrati oltre 16 tonnellate di alimenti sottoposti a controlli. L’attività è stata coordinata con il Ministero della Salute e ha coinvolto il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire la diffusione di alimenti potenzialmente pericolosi.
(Adnkronos) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio scorsi. L'operazione è stata finalizzata alla prevenzione sul rischio di diffusione dell'Epatite A, concentrandosi in particolare in centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali. Il bilancio dell'operazione, sanzioni e sequestri per 15 milioni di euro. Sequestrate oltre 16 tonnellate di prodotti alimentari. —[email protected] (Web Info) 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti
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