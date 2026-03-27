Nelle zone di Vomero e Arenella a Napoli, i carabinieri e l’Asl hanno effettuato controlli mirati per prevenire la diffusione dell’Epatite A. Durante le verifiche sono stati sequestrati circa 70 chili di molluschi privi di tracciabilità e sono state sanzionate tre pescherie su un totale di sedici. Le operazioni sono state finalizzate a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella vendita di prodotti ittici.

Controlli anti Epatite A tra Vomero e Arenella: sequestrati 70 kg di molluschi non tracciati, irregolarità in 3 pescherie su 16. L’allerta è sempre alta ma, se vogliamo, il bilancio è positivo. Controlli mirati da parte dei carabinieri e Asl per prevenire la diffusione dell’Epatite A. I militari della compagnia Napoli Vomero e i veterinari dell’Asl Napoli 1 hanno controllato 16 pescherie nei quartieri Vomero e Arenella. Sulle 16 attività controllate solo in 3 di queste carabinieri e medici hanno contestato infrazioni. In una pescheria di via Settimo Lucio Caruso sono stati sequestrati 8 chili di vongole e lupini. Nella seconda attività a via San Giacomo dei Capri sequestrati 23 chili di molluschi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Controlli per prevenire la diffusione dell’Epatite A. Carabinieri e Asl sanzionano 3 pescherie su 16

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