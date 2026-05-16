Servizi sanitari e organici disponibili | Casa di Comunità la Regione spieghi le dotazioni di personale

In un’area dove i servizi sanitari sono fondamentali, si chiede chiarezza sulle assunzioni previste per la Casa di Comunità di Pitigliano. La richiesta mira a conoscere i dettagli riguardo al personale disponibile e alle risorse messe in campo per garantire la piena funzionalità della struttura. La Regione è chiamata a spiegare quali sono le dotazioni di organico previste, in modo da chiarire come si intende assicurare la copertura dei servizi sanitari nella zona.

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