Servizi sanitari e organici disponibili | Casa di Comunità la Regione spieghi le dotazioni di personale
In un’area dove i servizi sanitari sono fondamentali, si chiede chiarezza sulle assunzioni previste per la Casa di Comunità di Pitigliano. La richiesta mira a conoscere i dettagli riguardo al personale disponibile e alle risorse messe in campo per garantire la piena funzionalità della struttura. La Regione è chiamata a spiegare quali sono le dotazioni di organico previste, in modo da chiarire come si intende assicurare la copertura dei servizi sanitari nella zona.
Fare chiarezza sul piano di assunzioni previsto per garantire la piena operatività della Casa di Comunità di Pitigliano. È quanto chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci con un’interrogazione rivolta al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora alla Sanità Monia Monni. Al centro dell’iniziativa politica ci sono le dotazioni di personale della nuova struttura sanitaria inaugurata lo scorso 8 aprile nel comune collinare. Minucci domanda infatti alla Regione "quanti operatori siano attualmente assegnati e già operativi nella Casa di Comunità e quanti, tra questi, svolgano contemporaneamente servizio sia nella nuova struttura sia nell’ospedale di Pitigliano". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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