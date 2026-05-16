Servizi sanitari e organici disponibili | Casa di Comunità la Regione spieghi le dotazioni di personale

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’area dove i servizi sanitari sono fondamentali, si chiede chiarezza sulle assunzioni previste per la Casa di Comunità di Pitigliano. La richiesta mira a conoscere i dettagli riguardo al personale disponibile e alle risorse messe in campo per garantire la piena funzionalità della struttura. La Regione è chiamata a spiegare quali sono le dotazioni di organico previste, in modo da chiarire come si intende assicurare la copertura dei servizi sanitari nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fare chiarezza sul piano di assunzioni previsto per garantire la piena operatività della Casa di Comunità di Pitigliano. È quanto chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci con un’interrogazione rivolta al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora alla Sanità Monia Monni. Al centro dell’iniziativa politica ci sono le dotazioni di personale della nuova struttura sanitaria inaugurata lo scorso 8 aprile nel comune collinare. Minucci domanda infatti alla Regione "quanti operatori siano attualmente assegnati e già operativi nella Casa di Comunità e quanti, tra questi, svolgano contemporaneamente servizio sia nella nuova struttura sia nell’ospedale di Pitigliano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

servizi sanitari e organici disponibili casa di comunit224 la regione spieghi le dotazioni di personale
© Lanazione.it - Servizi sanitari e organici disponibili: "Casa di Comunità, la Regione spieghi le dotazioni di personale"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Casa di comunità, cambia la ditta. Al via il riassetto dei servizi sanitariA Colle si torna a discutere del futuro dei servizi sanitari e delle novità legate alla loro riorganizzazione: cambio di ditta per la Casa di...

Un punto di riferimento per i servizi sanitari e sociali: tutto pronto per la Casa di comunità di VecchianoMolti i servizi forniti alla cittadinanza tra cui la presenza di un medico per tutta la giornata, l'assistenza infermieristica e il punto prelievi...

casa di comunità servizi sanitari e organiciVercelli inaugura la nuova Casa di Comunità: servizi trasferiti dall’ospedaleInvestimento da 2,1 milioni di euro con fondi Pnrr: nella struttura anche Cup, centro prelievi e ambulatori specialistici ... giornalelavoce.it

casa di comunità servizi sanitari e organiciMonza inaugura la nuova Casa di Comunità Luca della Robbia: ecco tutti i servizi attiviCon un investimento di 1,48 milioni di euro del PNRR, la nuova Casa di Comunità offre servizi sanitari e sociosanitari integrati per il territorio. Presenti sportelli, ambulatori, assistenza infermier ... mbnews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web