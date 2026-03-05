Un punto di riferimento per i servizi sanitari e sociali | tutto pronto per la Casa di comunità di Vecchiano

È in fase di completamento la nuova Casa di comunità di Vecchiano, situata in via della Rocca 26. L’Asl Toscana Nord Ovest ha comunicato che i lavori sono in corso per attivare la struttura, che sarà un punto di riferimento per i servizi sanitari e sociali nel territorio. La struttura si sta preparando per entrare in funzione a breve.

Molti i servizi forniti alla cittadinanza tra cui la presenza di un medico per tutta la giornata, l'assistenza infermieristica e il punto prelievi Prende forma la nuova Casa di comunità di Vecchiano in via della Rocca al civico 26. L'Asl Toscana Nord Ovest rende noto infatti che l'attivazione della struttura è in corso.Realizzata con l'ampliamento della sede del distretto sanitario, sarà il riferimento per l'accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con l'obiettivo di garantire l'assistenza di prossimità. Alla Casa di comunità di Vecchiano saranno presenti: il centro unico prenotazioni (CUP), aperto...