Lunedì di sciopero generale a rischio scuola e servizi Trasporti regolari

Lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero generale indetto da sindacati come Slai Cobas, Usi 1912 e Usb, che coinvolge vari settori. Il sindacato Flc Cgil ha invece proclamato uno sciopero specifico nel settore dell’istruzione e della ricerca. La giornata potrebbe influenzare la regolarità delle scuole e di alcuni servizi, mentre i trasporti sono confermati come regolari.

La mobilitazione dei sindacati di base riguarda uffici, sanità, aziende, igiene ambientale, scuola, ma non bus e treni. Previsti i servizi minimi garantiti Per lunedì 9 marzo i sindacati Slai Cobas, Usi 1912 e Usb hanno proclamato uno sciopero generale, inoltre il sindacato Flc Cgil ha proclamato uno sciopero nel settore istruzione e ricerca. In pratica, per tutta la giornata di lunedì i servizi pubblici e privati sono a rischio: raccolta rifiuti, uffici, scuole, sanità etc. Con una importante eccezione: l'intero settore dei trasporti non è interessato dallo sciopero, a causa delle scelte del Garante. L'efficacia dello stesso è difficile da stimare in anticipo, dipenderà dall'adesione dei lavoratori. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

