Serve un taglio netto alla burocrazia e ai suoi costi nascosti

Da liberoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I costi legati alla burocrazia nel nostro Paese restano elevati, incidendo negativamente sul sistema economico. Le micro imprese e le famiglie sopportano questa situazione, che si traduce in difficoltà crescenti. La presenza di procedure complesse e spese nascoste rallenta le attività e aumenta le spese, contribuendo a un quadro di insostenibilità. La questione richiede interventi concreti per ridurre gli oneri amministrativi e semplificare i processi.

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I costi della burocrazia nel nostro Paese continuano a costituire un danno per il sistema economico, soprattutto per le micro imprese e per le famiglie, che è sfociato in una insostenibilità perniciosa. Primari enti di ricerca ritengono che la sua incidenza sia superiore al 12% del Pil. E da un tempo ormai infinito i costi della burocrazia sono ritenuti dalla politica di ogni colore insostenibili e quindi da azzerare. Peccato che nessuno, oltre agli annunci, abbia dato corso a progetti legislativi mirati a ridurne l’impatto. Il modello burocratico italiano ha tra le sue pecche, almeno un doppione obbligatorio per ogni tipo di pratica, così come sono significativamente elevati i costi per rendere ufficiale ogni atto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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