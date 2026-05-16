I costi legati alla burocrazia nel nostro Paese restano elevati, incidendo negativamente sul sistema economico. Le micro imprese e le famiglie sopportano questa situazione, che si traduce in difficoltà crescenti. La presenza di procedure complesse e spese nascoste rallenta le attività e aumenta le spese, contribuendo a un quadro di insostenibilità. La questione richiede interventi concreti per ridurre gli oneri amministrativi e semplificare i processi.

I costi della burocrazia nel nostro Paese continuano a costituire un danno per il sistema economico, soprattutto per le micro imprese e per le famiglie, che è sfociato in una insostenibilità perniciosa. Primari enti di ricerca ritengono che la sua incidenza sia superiore al 12% del Pil. E da un tempo ormai infinito i costi della burocrazia sono ritenuti dalla politica di ogni colore insostenibili e quindi da azzerare. Peccato che nessuno, oltre agli annunci, abbia dato corso a progetti legislativi mirati a ridurne l’impatto. Il modello burocratico italiano ha tra le sue pecche, almeno un doppione obbligatorio per ogni tipo di pratica, così come sono significativamente elevati i costi per rendere ufficiale ogni atto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serve un taglio netto alla burocrazia e ai suoi costi nascosti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Navi ferme e costi in movimento: "Alla logistica serve stabilità. Ai colleghi dico di essere ottimisti"Se abbigliamento, moda e gioielleria tremano per il mercato del lusso congelato dalla guerra in Medio Oriente, le aziende di logistica toscane e...

Modena, il Museo Civico apre i suoi depositi: visita ai tesori nascosti? Punti chiave Cosa si nasconde nei magazzini chiusi al pubblico da centocinquant'anni? Come vengono protetti i reperti archeologici nei depositi del...

Chimica? Questo è un altro fallimento annuciato... Chi va poi a dargli le pastiglie o ogni volta per tutta la vita a queste merde?... No serve un taglio netto x.com

Taglio di capelli per aggiungere volume?? reddit

Miran (Fed): serve un taglio dei tassi di oltre l’1%Stephen Miran, governatore della Federal Reserve ed ex consigliere economico di Donal Trump, spinge per un netto calo dei tassi di interesse nel 2026. Secondo Miran, intervistato da Fox Business, è ... ilmessaggero.it