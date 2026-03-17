Navi ferme e costi in movimento | Alla logistica serve stabilità Ai colleghi dico di essere ottimisti

Da lanazione.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aziende di logistica toscane e fiorentine sono attivamente coinvolte nella gestione delle operazioni legate allo stretto di Hormuz, un punto nevralgico per il trasporto marittimo globale. Attualmente, molte navi sono ferme e i costi di spedizione sono in aumento. I rappresentanti del settore invitano a mantenere un atteggiamento ottimista e sottolineano la necessità di stabilità nel settore.

Se abbigliamento, moda e gioielleria tremano per il mercato del lusso congelato dalla guerra in Medio Oriente, le aziende di logistica toscane e fiorentine, come nel resto del mondo, hanno i fari puntati sullo stretto di Hormuz. Il blocco delle navi ha conseguenze enormi sul traffico delle merci e quindi sui prezzi, già gravati dall’aumento del petrolio. Il presidente della sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Toscana Nord, l’imprenditore Federico Albini, managing director Albini&Pitigliani spa e console onorario del Kazakistan per la Toscana, sta seguendo l’evoluzione giorno per giorno, nella speranza che il mercato, e tutta l’area, recuperino velocemente stabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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