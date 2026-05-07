A Modena, il Museo Civico ha aperto per la prima volta i depositi storici che sono rimasti chiusi al pubblico per circa 150 anni. Durante le visite, si possono ammirare numerosi reperti archeologici conservati nei magazzini, che vengono protetti con sistemi di sicurezza e di conservazione specifici. La scoperta di questi depositi permette di conoscere meglio il patrimonio custodito dall’istituzione e le modalità di tutela adottate.

? Punti chiave Cosa si nasconde nei magazzini chiusi al pubblico da centocinquant'anni?. Come vengono protetti i reperti archeologici nei depositi del museo?. Chi guida il percorso tra le collezioni invisibili di Modena?. Perché questo progetto coinvolge dodici musei secondo gli standard Unesco?.? In Breve Visita guidata con Silvia Pellegrini e Cristina Stefani sabato 9 maggio ore 16.30. Prenotazione obbligatoria via telefono 059 2033101 o email [email protected]. Progetto Depositi Aperti coordina dodici musei emiliani con metodo internazionale Re-Org. Depositi conservano oltre centocinquant'anni di storia artistica e artigianale modenese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, il Museo Civico apre i suoi depositi: visita ai tesori nascosti

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