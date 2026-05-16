Serie D girone H | domani l’ultimo atto

Domani alle 17 al “Tursi” di Martina si svolgerà l’ultimo incontro della stagione di Serie D, girone H. La partita rappresenta la conclusione del campionato e vedrà affrontarsi le squadre che si contendono i punti finali. La gara si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e sarà l’ultimo appuntamento ufficiale prima della chiusura della stagione. La giornata segnerà la conclusione di un torneo che si è disputato nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza.

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Domani alle ore 17 al "Tursi" di Martina andrà in scena l'ultimo atto del campionato di Serie D girone H. Si giocherà la finale playoff tra i padroni di casa e la Paganese, che a sorpresa ha eliminato il Fasano. Dalla sfida uscirà una vincitrice: le 9 vincenti della prima fase si divideranno, dopo apposito sorteggio, in tre gironi che daranno vita alla seconda fase dei play-off. Le migliori squadre dei triangolari, insieme alla vincente Coppa Italia, acquisiscono il diritto a disputare le semifinali. Il procedimento di questa fase prevede il sorteggio per la squadra che dovrà riposare nella prima giornata (insieme a quella che disputerà la prima gara in trasferta) e il riposo per la formazione vittoriosa nel primo match (in caso di pareggio quella che avrà giocato in trasferta). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, girone H: domani l’ultimo atto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli-Chelsea 2-3: gol e highlights | Champions League Sullo stesso argomento Serie D, girone H: domani playoff e playoutGirone H – PlayoffMARTINA – NARDO’ ore 19,30FASANO – PAGANESE ore 16 Girone H – Playout ore 16SARNESE – POMPEINOLA – HERACLEA IlSipontino. Serie D, girone H: gli altri verdetti che si decideranno domaniGli unici verdetti certi in Serie D girone H sono la promozione del Barletta in Serie C e la retrocessione dell'Acerrana. | Serie D, il programma completo dei Play Off: si giocano le finali | Nel girone H c'è Martina-Paganese, nel raggruppamento I si sfideranno Nissa e Reggina #MondoRossoBlù #MRB #SerieD x.com Crotone-Audace Cerignola, Monopoli-Casarano, ultima giornata di serie D girone H Calcio: oggi l'Inter può essere campione d'ItaliaOggi l’Inter, con almeno un punto nella partita interna con il Parma (ore 20,45) diventa campione d’Italia con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato di calcio di serie A. Ventunesimo ... noinotizie.it Le più lunghe serie imbattute in Champions League (dal 1992) reddit Playoff e playout, i risultati della Serie D, girone HPlayoff e playout, i risultati della Serie D, girone H La grande sorpresa dei playoff del girone H di Serie D è quella della Paganese che batte a ... ilsipontino.net