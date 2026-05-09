Serie D girone H | domani playoff e playout

Domani si disputano le partite di playoff e playout nel girone H della Serie D. Gli incontri iniziano alle 16 con Fasanese-Paganese e Sarnese-Pompeiinola, mentre alle 19,30 si gioca Martina-Nardò. Per i playout, alle 16 si sfidano Sarnese e Heraclea. Le partite si svolgono in diverse località del girone, con squadre che cercano di ottenere o conservare la categoria.

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