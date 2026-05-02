Domani si concluderanno le gare rimanenti del girone H di Serie D, determinando alcuni risultati definitivi. Al momento, è certo che il Barletta accederà in Serie C grazie alla sua posizione in classifica, mentre l’Acerrana retrocederà. Restano ancora da definire le posizioni e i piazzamenti finali di altre squadre che stanno combattendo per obiettivi differenti. La giornata di domani potrebbe portare a ulteriori cambiamenti nelle classifiche.

Gli unici verdetti certi in Serie D girone H sono la promozione del Barletta in Serie C e la retrocessione dell'Acerrana. Fasano e Paganese sono ancora in corsa per la terza e quarta piazza (ma sono certe dei playoff) e si scontreranno in Valle d'Itria in uno scontro diretto. E invece lotta all'ultima posizione playoff tra Nardò (che affronta il Barletta) ed il Gravina (Real Normanna): in questo caso la differenza reti sorride ai neretini. Le tre, in caso di vittoria, eviterebbero la lotteria dei playout, che giocherà, invece l'Heraclea, mentre il Nola tenterà il miracolo in casa contro il Martina.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Serie D, girone H: gli altri verdetti che si decideranno domani

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