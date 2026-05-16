Serie C AlbinoLeffe si chiude dopo tre anni l’era di Lopez | Ha dato identità e credibilità a tutto l’ambiente

Dopo tre stagioni, Giovanni Lopez ha deciso di lasciare la guida dell’Albinoleffe. La società e l’allenatore hanno preso questa decisione insieme, senza contestazioni. Lopez aveva assunto il ruolo di allenatore tre anni fa e durante il suo periodo ha contribuito a definire l’identità della squadra. La società ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto, senza ulteriori dettagli sul futuro o sulle motivazioni di questa scelta.

Dopo tre stagioni Giovanni Lopez (foto: AlbinoLeffeBerardi) lascia la guida dell’Albinoleffe di comune accordo con società. "Dopo tanti anni sentivo il bisogno di riavvicinarmi a casa. È una scelta difficile, perché questo club, queste persone e questo ambiente sono entrati profondamente nella mia vita - spiega l’allenatore -. Quando abbiamo condiviso questa decisione, ho visto negli occhi di tante persone la stessa mia commozione. In questi tre anni abbiamo costruito qualcosa di autentico. Ringrazio tutti: presidente, collaboratori, dirigenti, giocatori". Il presidente ha elogiato l’ormai ex tecnico: "In questi anni, Lopez ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento importante, contribuendo in maniera significativa al percorso di crescita della società e dei nostri giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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