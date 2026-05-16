Serie B terzo impegno per la Redel | grinta e passione per la semifinale in palio a Barcellona

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Redel Viola Reggio Calabria si prepara a disputare la sua terza partita in sette giorni, in una fase decisiva della stagione. Domenica 17 maggio, alle 20, la squadra affronterà una semifinale in trasferta a Barcellona, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La formazione arriva all’appuntamento con determinazione e entusiasmo, dopo aver affrontato due incontri precedenti che hanno richiesto impegno e concentrazione. La partita rappresenta un momento importante nel percorso della squadra in questa fase della competizione.

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Terza partita nel giro di una settimana per la Redel Viola Reggio Calabria che domani sera, domenica 17 maggio, alle 20.45, al PalAlberti, vuole chiudere la serie contro Barcellona e avanzare così alle semifinali play-off dove incontrerà la vincente tra Angri e Monopoli (di scena in gara-2 in. 🔗 Leggi su Today.it

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