Serie B terzo impegno per la Redel | grinta e passione per la semifinale in palio a Barcellona
La Redel Viola Reggio Calabria si prepara a disputare la sua terza partita in sette giorni, in una fase decisiva della stagione. Domenica 17 maggio, alle 20, la squadra affronterà una semifinale in trasferta a Barcellona, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La formazione arriva all’appuntamento con determinazione e entusiasmo, dopo aver affrontato due incontri precedenti che hanno richiesto impegno e concentrazione. La partita rappresenta un momento importante nel percorso della squadra in questa fase della competizione.
Terza partita nel giro di una settimana per la Redel Viola Reggio Calabria che domani sera, domenica 17 maggio, alle 20.45, al PalAlberti, vuole chiudere la serie contro Barcellona e avanzare così alle semifinali play-off dove incontrerà la vincente tra Angri e Monopoli (di scena in gara-2 in. 🔗 Leggi su Today.it
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