LIVE Musetti-Fils ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | si alza l’asticella in palio la semifinale

Oggi si gioca la partita tra Musetti e Fils, valida per i quarti di finale dell’ATP di Barcellona 2026. La sfida si svolge sul campo principale e viene trasmessa in diretta streaming. I due tennisti si affrontano per accedere alle semifinali del torneo spagnolo. Gli spettatori possono seguire il match aggiornando la cronaca in tempo reale. La partita si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il francese Arthur Fils, valido per il quarto di finale dell’ ATP 500 di Barcellona, con l’azzurro che cerca di conquistare la seconda semifinale dell’anno e con la speranza, inoltre, di poter vincere un trofeo che manca dal 2022. Per raggiungere i quarti di finale nella competizione spagnola, il carrarino ha superato 2-0 (7-5, 6-2) il padrone di casa Martin Landaluce prima, e 2-0 (6-3, 6-4) il francese Corentin Moutet: entrambi i match sono stati complessi, con l’azzurro che partita dopo partita sta ritrovando l’ottimo ritmo avuto all’ Australian Open di gennaio, dove per colpa di un infortunio malefico non ha raggiunto la semifinale della competizione.🔗 Leggi su Oasport.it

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