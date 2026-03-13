Sequestrata ad Avellino un’area di 6.000 mq adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi

Le forze di polizia hanno sequestrato ad Avellino un’area di circa 6.000 metri quadrati destinata a discarica di rifiuti speciali pericolosi. L’intervento rientra in un’operazione mirata a verificare il rispetto delle norme ambientali, con le autorità che hanno agito nel corso di un servizio specificamente organizzato per contrastare violazioni di questo tipo. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Intervento del Comando Provinciale della Guardia di Finanza presso una società operante nel settore della fabbricazione di gru e mezzi per sollevamento Avellino, 13 marzo 2026 - Finanzieri del Comando Provinciale, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto alle violazioni delle norme in materia ambientale, hanno sottoposto a sequestro preventivo un'area di circa 6.000 mq, illecitamente adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi, gestita da una società operante nel settore della fabbricazione di gru, verricelli e sollevatori. I rifiuti rinvenuti sono in fase di caratterizzazione da parte dell'Arpac di Avellino, opportunamente attivata al fine di assegnare i rispettivi codici CER, per la catalogazione dei rifiuti.