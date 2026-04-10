Scoperto un deposito di rifiuti speciali nell' area del porto

Il 9 aprile, durante un controllo di routine nell'area portuale di Terracina, i militari della guardia costiera hanno individuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali. L'operazione ha portato alla scoperta di materiali abbandonati senza alcuna autorizzazione ufficiale, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti nella zona. La presenza di questi materiali è stata documentata e segnalata alle autorità competenti per gli interventi del caso.

Un deposito incontrollato di rifiuti speciali nell'area portuale di Terracina. E' quanto hanno scoperto il 9 aprile i militari della guardia costiera nell'ambito di un'ordinaria attività di controllo. I rifiuti erano accatastati illecitamente in un'area demaniale marittima e riconducibili. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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