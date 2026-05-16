Senza Fine lo spettacolo omaggio a Gino Paoli debutta a Francavilla al Mare

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio alle 17 si terrà a Francavilla al Mare il terzo appuntamento del progetto Mosaico, promosso dal gruppo Il Nodo di Leo D’Angelo e dall’associazione Sport e Valori Aps Ets. L’evento si svolgerà presso la residenza per anziani Madonna Della Pace, situata in viale Michetti 47. Lo spettacolo, intitolato “Senza Fine”, rende omaggio a Gino Paoli e si inserisce nel calendario di iniziative culturali dedicate alla musica e alla tradizione italiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 24 maggio, dalle ore 17, alla residenza per anziani Madonna Della Pace, in viale Michetti 47, a Francavilla al Mare, è in programma il terzo appuntamento del progetto Mosaico; l’iniziativa del gruppo Il Nodo di Leo D’Angelo e l’associazione di promozione sociale Sport e Valori Aps Ets. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Musica Senza Fine - Omaggio a Vanoni & Paoli | Trailer Ufficiale

Video Musica Senza Fine - Omaggio a Vanoni & Paoli | Trailer Ufficiale

Sullo stesso argomento

"Senza fine": tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni al Circolo unificato dell'esercito"Senza Fine", un evento speciale dedicato a due icone della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni, protagonisti di una delle più intense e...

“Senza Fine”: Emilia Zamuner celebra il mito di Ornella Vanoni e Gino Paoli al Teatro Diana Un viaggio raffinato tra Jazz, Bossa Nova, sentimento e la grande canzone d’autore.

Menopausa senza tabù: a Milano lo spettacolo teatrale che fa ridere e riflettereLa menopausa è ancora spesso raccontata sottovoce, come se fosse qualcosa da nascondere. Eppure riguarda milioni di donne e rappresenta una fase importante della vita, fatta di cambiamenti ma anche di ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web