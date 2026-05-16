Senza Fine lo spettacolo omaggio a Gino Paoli debutta a Francavilla al Mare

Domenica 24 maggio alle 17 si terrà a Francavilla al Mare il terzo appuntamento del progetto Mosaico, promosso dal gruppo Il Nodo di Leo D’Angelo e dall’associazione Sport e Valori Aps Ets. L’evento si svolgerà presso la residenza per anziani Madonna Della Pace, situata in viale Michetti 47. Lo spettacolo, intitolato “Senza Fine”, rende omaggio a Gino Paoli e si inserisce nel calendario di iniziative culturali dedicate alla musica e alla tradizione italiana.

Domenica 24 maggio, dalle ore 17, alla residenza per anziani Madonna Della Pace, in viale Michetti 47, a Francavilla al Mare, è in programma il terzo appuntamento del progetto Mosaico; l’iniziativa del gruppo Il Nodo di Leo D’Angelo e l’associazione di promozione sociale Sport e Valori Aps Ets. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Musica Senza Fine - Omaggio a Vanoni & Paoli | Trailer Ufficiale

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