Senza biglietto sul bus | controllore minacciato e aggredito

Durante questa mattinata a Udine, un controllo sui mezzi pubblici si è trasformato in una situazione di violenza. Un controllore ha tentato di verificare i titoli di viaggio di un passeggero, che ha reagito in modo aggressivo minacciando e aggredendo l’operatore. L’episodio si è verificato a bordo di un autobus della linea urbana, creando momenti di tensione tra le persone presenti.

Un controllo di routine che si trasforma in pochi istanti in un episodio di tensione e violenza. È accaduto nella mattinata di oggi a Udine, a bordo di un autobus della linea urbana, durante la verifica dei titoli di viaggio. Un passeggero privo di biglietto ha reagito con minacce nei confronti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Controllore del bus aggredito da un gruppo di maranza senza biglietto: finisce all’ospedaleReggio Emilia, 3 febbraio 2026 – Un controllore di Seta è stato aggredito stamattina a Scandiano da un gruppo di ‘maranza’. Aggressione sul bus Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un ragazzo senza bigliettoUn controllore del Cotral è stato aggredito da un ragazzo trovato senza biglietto sull'autobus. Temi più discussi: Brescia, controllore aggredito sul bus 958: denunciato un 45enne; Minacce ai controllori, fumo a bordo e niente biglietto: arrivano le forze dell'ordine; La città e i turisti: Odissea sull’autobus. Paura sul bus a Roma, passeggero senza biglietto aggredisce controllore e lo manda all’ospedaleSi trovava a bordo del bus senza biglietto quando è stato fermato da un controllore, un dipendente Atac di 61 anni che gli ha chiesto di mostrargli il titolo di viaggio. Il passeggero, però, ne era ... fanpage.it Panico sul bus: turista senza biglietto aggredisce controllore e lo manda all'ospedaleDopo essere salito senza biglietto su un bus Atac ha aggredito il controllore. Protagonista un turista spagnolo di 21 anni, che è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale del gruppo V ... romatoday.it La delusione di tante piccole spettatrici davanti allo spettacolo “K-Pop – Il concerto tributo” andato in scena lo scorso sabato è stata tale che ora le loro mamme e i loro papà bussano alle porte del Rossetti per chiedere il rimborso del biglietto - facebook.com facebook