Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver aggredito l’autista del bus che gli contestava la mancanza del biglietto ed essersi dileguato, si è presentato tre giorni dopo dai carabinieri in compagnia dei genitori e si è assunto le proprie responsabilità, finendo per essere denunciato. È accaduto a Castel Volturno, nel Casertano, protagonista un minorenne di 17 anni che lunedì 23 febbraio ha avuto una discussione con l’autista del bus della società AIR Campania in servizio sulla linea Mondragone-Aversa; nella circostanza il giovane, che era con altri amici, ha strattonato l’autista che pretendeva scendesse dal bus in quanto sprovvisto di titolo di viaggio, colpendolo al capo con il cellulare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Senza biglietto minore aggredisce autista bus e poi si dilegua

