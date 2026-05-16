Sentirete suonare le sirene ma è solo una simulazione
Il comune di Macherio ha annunciato tramite i propri canali social che nelle prossime ore si svolgerà una prova di sirene, specificando che si tratta di una simulazione. La comunicazione invita i cittadini a non preoccuparsi, rassicurando che l’evento non comporterà rischi o conseguenze sulla sicurezza. La prova delle sirene sarà effettuata in modo programmato e non rappresenta un'emergenza reale. La comunicazione mira a informare la popolazione in modo diretto e trasparente.
Cittadini stati tranquilli è soltanto una simulazione. Questa, in sintesi, la comunicazione che il comune di Macherio ha postato sulla pagina social istituzionale per allertare chi vive e lavora in città di una possibile situazione di allerta che, in realtà, non avrà ripercussioni per la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Top 10 Scariest Siren Sounds Ever Recorded (Explained)
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