Sentirete suonare le sirene ma è solo una simulazione

Il comune di Macherio ha annunciato tramite i propri canali social che nelle prossime ore si svolgerà una prova di sirene, specificando che si tratta di una simulazione. La comunicazione invita i cittadini a non preoccuparsi, rassicurando che l’evento non comporterà rischi o conseguenze sulla sicurezza. La prova delle sirene sarà effettuata in modo programmato e non rappresenta un'emergenza reale. La comunicazione mira a informare la popolazione in modo diretto e trasparente.

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