Esplosioni a Teheran ripartono gli attacchi di Israele e Usa | Colpito il cuore della capitale Le sirene tornano a suonare a Tel Aviv – I video

Una nuova ondata di attacchi ha preso di mira Teheran, con Stati Uniti e Israele che hanno condotto operazioni nella capitale iraniana. Le esplosioni sono state segnalate nel centro della città e le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv. I video diffusi mostrano i momenti delle esplosioni e delle reazioni nelle due città.

È partita una nuova serie di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele contro la capitale iraniana Teheran. In città sono state segnale forti e numerose esplosioni, mentre nel cielo si vede una densa colte di fumo. ‘esercito israeliano ha dichiarato questa mattina di aver iniziato a colpire «obiettivi nel cuore di Teheran», il giorno dopo che un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele ha ucciso la guida suprema iraniana, Ali Khamenei. «L’Idf sta colpendo obiettivi che appartengono al regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran», ha dichiarato l’esercito, mentre nei giorni scorsi, l’aeronautica militare israeliana ha condotto attacchi su larga scala per stabilire la superiorità aerea e spianare la strada verso Teheran». 🔗 Leggi su Open.online

Israele e Usa attaccano l'Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L'sms agli iraniani: «Lasciate la capitale». Esplosioni anche a Tel Aviv

