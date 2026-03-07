Suonano le sirene alla base Nato la paura circola sui social ma è solo un' esercitazione

Le sirene suonano alla base Nato, attirando l'attenzione sui social e alimentando timori tra la popolazione. L'evento si rivela però essere un’esercitazione. Dopo l’attacco all’Iran e il contrattacco in Medio Oriente, il livello di allerta rimane elevato nelle basi americane in Europa. Nessun incidente reale è stato segnalato in questa occasione.

In un video circolato viene addirittura diffusa la notizia di un possibile attentato. Interviene il sindaco: "Check sound degli altoparlanti" Dopo l’attacco all’Iran e il contrattacco che sta infiammando il medio-oriente, il livello di allerta resta altissimo anche in Europa, soprattutto nelle basi americane presenti nel vecchio continente. Nei giorni scorsi, il suono delle sirene della base Nato di Gricignano d’Aversa ha fatto temere il peggio. In rete le notizie hanno cominciato a rimbalzare da un profilo all’altro. Addirittura c’è chi ha postato un video paventando un possibile attentato alla base. Una situazione che ha preoccupato e non poco i residenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

