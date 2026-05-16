Senigallia Olivetti in piazza | la coalizione per la riconferma
A Senigallia, la coalizione di Olivetti si presenta con una squadra di candidati pronti a sostenere la sua candidatura per la riconferma. La lista comprende figure di diversa provenienza e competenza, tutte impegnate a mantenere una gestione stabile del Comune. Durante le iniziative pubbliche, i rappresentanti hanno spiegato come intendono assicurare la continuità amministrativa senza ostacolare i processi di innovazione e rinnovamento. La campagna elettorale si svolge in un clima di confronto tra le diverse forze politiche della coalizione.
? Punti chiave Chi sono i candidati che compongono la coalizione di Olivetti?. Come intendono garantire la continuità amministrativa senza bloccare il cambiamento?. Quali programmi concreti presenteranno i rappresentanti delle sei liste in piazza?. Perché la stabilità politica è considerata fondamentale per il futuro locale?.? In Breve Appuntamento domenica 17 maggio alle ore 18:30 in Piazza Roma. Coalizione composta da sei liste tra cui Fratelli d’Italia e Lega. Obiettivo continuità amministrativa per il rinnovo del Consiglio comunale. Programma basato sul risanamento gestionale avviato durante il mandato precedente. Domenica 17 maggio alle ore 18:30, Piazza Roma ospiterà la presentazione ufficiale dei candidati che sostengono la riconferma di Massimo Olivetti alla guida di Senigallia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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