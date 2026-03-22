È iniziata la campagna elettorale di Massimo Olivetti con la presentazione dei manifesti affissi nelle frazioni di Senigallia. Olivetti si candida per un secondo mandato, sostenuto dal centrodestra e dalle liste civiche. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente e i manifesti sono stati distribuiti in diverse zone della città, segnando l’avvio della sua campagna.

"Insieme per Senigallia", al via la campagna elettorale di Massimo Olivetti. Sono affissi da ieri, partendo proprio dalle frazioni, i manifesti che danno il via alla corsa al secondo mandato di Massimo Olivetti, candidato appoggiato dal centrodestra e dalle liste civiche. "La parola ‘insieme’ rappresenta il cuore della proposta: un’idea di città costruita attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini, associazioni e realtà economiche. Un metodo basato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla condivisione delle scelte" spiega il comitato elettorale. Gli incontri di Olivetti e la sua giunta sono già partiti nelle frazioni, dove sindaco e assessori presentano un report di quanto fatto in questo mandato, frazione per frazione e poi gli appuntamenti si allargheranno a tutti i quartieri della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Insieme per Senigallia", parte la corsa di Olivetti per la riconferma

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