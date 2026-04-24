Senigallia Olivetti lancia La Civica | sfida per la riconferma

Venerdì 24 aprile 2026, a Senigallia, viene presentata la lista La Civica, guidata da Massimo Olivetti. L’obiettivo principale è la riconferma alla carica di sindaco nelle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La presentazione si svolge in un momento di confronto tra i candidati e i cittadini per illustrare le proposte e le strategie in vista delle consultazioni.

? Cosa sapere Massimo Olivetti presenta la lista La Civica a Senigallia venerdì 24 aprile 2026.. Il sindaco punta alla riconferma per le elezioni amministrative del 24-25 maggio.. Il sindaco uscente di Senigallia, Massimo Olivetti, ha presentato questa mattina, venerdì 24 aprile 2026, la lista civica denominata La Civica per puntare alla riconferma amministrativa durante le elezioni comunali previste tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. L’annuncio del primo cittadino segna un momento decisivo per il centrodestra locale, che cercherà di mantenere la rotta tracciata nel 2020 attraverso questo progetto nato tre anni fa. Il programma si propone di consolidare il legame con i cittadini, sfruttando un metodo di lavoro basato sulla presenza costante nei vari contesti della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, Olivetti lancia La Civica: sfida per la riconferma Notizie correlate Leggi anche: "Insieme per Senigallia", parte la corsa di Olivetti per la riconferma Massimo Olivetti presenta "La Civica": «La lista rappresenta in modo autentico tutta Senigallia»SENIGALLIA – Il sindaco uscente di Senigallia Massimo Olivetti, ha presentato questa mattina, venerdì 24 aprile, la propria lista civica con cui... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Elezioni, gli assi di Fdi e Forza Italia per Olivetti; Piscina Saline: Forza Italia Senigallia parte da qui e lancia sua proposta per lo sport – VIDEO. Massimo Olivetti presenta La Civica: «La lista rappresenta in modo autentico tutta Senigallia»Il sindaco uscente prosegue con il percorso che nel 2020 lo ha portato a diventare primo cittadino: «La squadra unisce esperienza, entusiasmo e competenza» ... anconatoday.it Elezioni Senigallia 2026: La Civica presenta i candidati consiglieri comunaliNata nel 2020 ‘La Civica’ si ripresenta a queste elezioni consolidando il proprio radicamento sul territorio e il rapporto con i cittadini. Una realtà rinnovata, ma in continuità con il percorso avvia ... senigallianotizie.it Senigallia, ecco La Civica in sostegno del candidato sindaco Massimo Olivetti - facebook.com facebook