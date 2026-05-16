Senigallia | Marco Tarquinio al Saline per un dibattito sulla pace

A Senigallia si è tenuto un incontro dedicato alla pace, con la partecipazione di Marco Tarquinio, che ha preso parte a un dibattito presso il Saline. Durante l’evento sono stati affrontati temi come il ruolo dei comuni nelle decisioni del Parlamento Europeo e la presenza di alcuni fondatori della Scuola di Pace, che hanno guidato le discussioni. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali interessati a approfondire i meccanismi di influenza e le attività dell’istituzione pacifista.

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? Punti chiave Come può un comune influenzare le decisioni del Parlamento Europeo?. Chi sono i fondatori della Scuola di Pace che guideranno il dibattito?. Cosa propone Marco Tarquinio per superare la logica del riarmo?. Perché la cittadinanza avrà spazio per intervenire direttamente nel confronto?.? In Breve Consigliere Piazzai guiderà il dibattito al Centro Sociale Saline. Scuola di Pace senigallese attiva dal 1995 per la nonviolenza. Movimento sociale locale impegnato nel territorio da oltre quarant'anni. Spazio dedicato agli interventi diretti dei cittadini durante l'incontro. Sabato 16 maggio alle ore 18:00, il Centro Sociale Saline ospiterà l’europarlamentare Marco Tarquinio per un incontro pubblico intitolato Fermiamo la guerra, costruiamo la pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: Marco Tarquinio al Saline per un dibattito sulla pace ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: SALINE-MOBILIERI PONSACCO. Doppio Lucchesi e Falegnani. Al ‘Solvay’ è salvezza-Saline Laurea Honoris Causa per Mattarella, da Salamanca il Presidente riapre il dibattito sulla paceSergio Mattarella rilancia da Salamanca il ruolo centrale dell’Unione europea come presidio di pace, cooperazione e stabilità internazionale. Fermiamo la guerra, costruiamo la pace: sabato 16 maggio incontro pubblico con Marco TarquinioSabato 16 maggio alle ore 18:00, presso il Centro Sociale Saline, promuoviamo un incontro pubblico dal titolo Fermiamo la guerra, costruiamo la pace, aperto a tutta la cittadinanza. È un momento di ... senigallianotizie.it Marco Tarquinio e Sigfrido Ranucci al parco AmendolaSono due gli appuntamenti in programma oggi al parco Amendola nell’ambito della rassegna ’Loving Amendola’: alle 18.30 un incontro sulla pace in dialogo con l’europarlamentare Marco Tarquinio, alle 21 ... ilrestodelcarlino.it