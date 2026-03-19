laurea honoris causa per mattarella da salamanca il presidente riapre il dibattito sulla pace

Da Salamanca, il presidente ha ricevuto una laurea honoris causa e ha ripreso il discorso sulla pace, sottolineando il ruolo fondamentale dell’Unione europea come garante di stabilità e collaborazione tra i paesi. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di rafforzare l’unità europea per affrontare le sfide internazionali e promuovere la cooperazione tra gli stati membri.

Sergio Mattarella rilancia da Salamanca il ruolo centrale dell’Unione europea come presidio di pace, cooperazione e stabilità internazionale. Nel corso della lectio magistralis pronunciata presso Università di Salamanca, dove il Capo dello Stato ha ricevuto una laurea honoris causa, il Presidente della Repubblica ha tracciato una riflessione profonda sul presente geopolitico mondiale, richiamando le radici culturali e politiche del progetto europeo. Aprendo il suo intervento con una citazione della filosofa María Zambrano — “La nostra anima è attraversata da sedimenti di secoli, le radici sono più grandi dei rami che vedono la luce” — Mattarella ha sottolineato la solidità delle fondamenta europee: “In queste fondamenta abbiamo fiducia: non cederanno agli attacchi di quanti vorrebbero smantellare la costruzione europea”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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