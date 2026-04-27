SALINE-MOBILIERI PONSACCO Doppio Lucchesi e Falegnani Al ‘Solvay’ è salvezza-Saline

Nel match tra Saline e Mobilieri Ponsacco, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 3-2. I marcatori per i padroni di casa sono stati Gazzarri, Burchianti G., Borri, mentre per gli ospiti hanno segnato Pashja e Salemmo. La partita si è giocata al campo ‘Solvay’. È stata una sfida molto combattuta, con i padroni di casa che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al termine.

A.S.D.SALINE 1928 3 MOBILIERI PONSACCO 2 SALINE: Gazzarri, Burchianti G., Borri, Pashja, Signorini, Salemmo. Quaglia, Fabbri, Bernardoni, Lucchesi, Rigoni. A disp. Sozzi, Bruci, Sommani, Lembared, Folegnani, Pedrali, Rezhepi All. Calloni MOBILIERI: Colucci, Giusti, Gemignani, Bracci Aliotta, Mancini, Stefanini, Zaccagnini F,Taraj, Ficarra, Sciapi. A disp.Campinotti, Pisani, Papini, Biondi, Marinari, Puccini, Niccolai, Panetella, Rigirozzo All. Polzella Arbitro: Tafa Sow di Pistoia (Dell’Agnello-Mata Garcia) Marcatori: 30’pt Sciapi. 32’ pt Folegnani, 12’ e 25’ st Lucchesi, 41’st Taraj Ssaline - Chiudono in trasferta i Mobilieri al "E. Solvay" di Ponteginori la gara contro il Saline, in lotta per la salvezza e al vertice dei play out, col Ginestra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SALINE-MOBILIERI PONSACCO. Doppio Lucchesi e Falegnani. Al ‘Solvay’ è salvezza-Saline Notizie correlate Leggi anche: Promozione, le altre. Saline, inarrestabile corsa verso la salvezza. Lo scontro diretto condanna Colli Marittimi Ciclismo, la Mobilieri Ponsacco pronta al debutto domenica 1 marzoPonsacco (Pisa), 24 febbraio 2026 - Tre i momenti che hanno caratterizzato la presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco e il programma del... Contenuti utili per approfondire Si parla di: SALINE-MOBILIERI PONSACCO. Doppio Lucchesi e Falegnani. Al ‘Solvay’ è salvezza-Saline. SALINE-MOBILIERI PONSACCO. Doppio Lucchesi e Falegnani. Al ‘Solvay’ è salvezza-SalineA.S.D.SALINE 1928 3 MOBILIERI PONSACCO 2 SALINE: Gazzarri, Burchianti G., Borri, Pashja, Signorini, Salemmo. Quaglia, Fabbri, Bernardoni, Lucchesi, Rigoni. A disp. Sozzi, Bruci, ... sport.quotidiano.net Coppa Italia. Il Ponsacco respinge il Saline e va agli ottaviMobilieri Ponsacco: Colucci (25’ st Campinotti), Pisani, Papini, Ficarra (8’ st Marinari), Giusti Mancini, Puccini (18’ st Sciaoi) Niccolai, Taraj, Bracci ... lanazione.it