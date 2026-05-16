Sempre più colloqui a vuoto | in Veneto un terzo delle aziende non trova candidati

Nel Veneto, nel corso del 2025, circa un terzo dei colloqui di lavoro programmati non si sono svolti a causa dell'assenza dei candidati. I dati indicano che molte aziende hanno affrontato questa situazione, con un numero crescente di incontri di selezione che vengono cancellati o rimandati perché nessuno si presenta. Questo fenomeno rappresenta una delle sfide attuali nel mercato del lavoro regionale, dove le aziende continuano a cercare risposte a una difficoltà di reperire candidati disponibili e motivati.

Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione. È quanto rileva l’ufficio studi della Cgia, sulla base dei dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro.Il fenomeno ha registrato una crescita molto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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