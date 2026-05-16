Lavoro anche a Padova sempre più colloqui a vuoto | in Veneto un terzo delle imprese senza candidati
A Padova e in tutta la regione veneta, le aziende continuano a incontrare difficoltà nel trovare candidati per le posizioni aperte. Secondo i dati disponibili, nel 2025 circa un terzo dei colloqui di lavoro programmati non si sono svolti a causa dell'assenza di candidati. Questa situazione si ripete in diverse imprese, lasciando molte posizioni scoperte e aumentando le sfide per le aziende che cercano personale qualificato.
Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre non si è svolto perché nessun candidato si è presentato alla selezione. È quanto rileva l’ufficio studi della Cgia, sulla base dei dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro.Il fenomeno ha registrato una crescita molto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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