Sempre meno film sono candidati a sempre più Oscar

Quest'anno il film “I Peccatori” ha stabilito un nuovo record di candidature agli Oscar, superando tutte le precedenti nomination. La pellicola ha ottenuto numerose nominations in diverse categorie, battendo ogni precedente record e attirando l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Questa affermazione si aggiunge a un quadro in cui un numero crescente di film compete per pochi riconoscimenti, rendendo il panorama delle candidature più competitivo.

Quest'anno “I Peccatori” ha battuto il record di candidature di sempre, il risultato di una tendenza che va avanti da un po' Non era mai capitato che un film ricevesse 16 candidature agli Oscar come è successo quest’anno a I peccatori. E non era mai capitato che i cinque film con più candidature – I peccatori, Frankenstein, Marty Supreme, Sentimental Value e Una battaglia dopo l’altra – ne ricevessero così tante, in totale 56. La tendenza di chi vota per gli Oscar a concentrare le proprie preferenze su un ristretto numero di film non è una novità, tanto che è successo spesso che lo stesso film vincesse in più categorie. Negli ultimi decenni però questo ha portato a una riduzione dei film in gara. 🔗 Leggi su Ilpost.it

