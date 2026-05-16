Sempio | non ho mai visto i video di Chiara

In un’intervista rilasciata a Quarto Grado, Andrea Sempio ha dichiarato di non aver mai visto i video di Chiara. Questa affermazione arriva nel corso di un confronto con i dettagli emersi nelle indagini riguardanti il delitto di cui è sotto accusa. Sempio ha ribadito la propria posizione senza fornire ulteriori spiegazioni sui motivi per cui non avrebbe visionato i materiali. La sua versione dei fatti viene ora esaminata nel quadro delle verifiche investigative in corso.

Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l’unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. “Non ho ammazzato io Chiara Poggi”, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati. Il 38enne ha ammesso di aver colto la fine delle indagini preliminari con un sospiro di sollievo e ha assicurato di “poter spiegare tutto” ciò che gli inquirenti hanno raccolto su di lui. Sulla famiglia Poggi, dal suo amico Marco ai genitori, ha commentato: “Ne hanno sentite di ogni contro di loro, è il punto più viscido e basso di questa vicenda”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Garlasco, intercettato Sempio: Ho visto i video di Chiara

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