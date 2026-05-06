A Garlasco si sono svolti oggi gli interrogatori di Marco Poggi e Andrea Sempio presso la Procura di Pavia. Durante le testimonianze, Sempio ha dichiarato di aver visto i video relativi a Chiara. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori accertamenti e analisi da parte degli inquirenti. Nessun dettaglio è stato ancora reso pubblico riguardo alle dichiarazioni o alle eventuali implicazioni emerse dalle deposizioni.

Nuovi sviluppi sul caso di Garlasco. Oggi si sono svolti in Procura a Pavia gli interrogatori di Marco Poggi e Andrea Sempio. A far discutere è soprattutto il contenuto delle intercettazioni di Sempio. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Garlasco, intercettato Sempio: “Ho visto i video di Chiara”

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