Delitto di Garlasco Sempio non ha risposto ai pm Marco Poggi | Mai visto con Andrea video intimi di Chiara

Nell’ambito dell’inchiesta su un delitto avvenuto a Garlasco, Andrea Sempio è stato interrogato dai pubblici ministeri, ma ha scelto di non rispondere alle domande. L’interrogatorio, durato circa tre ore e cinquanta minuti, si è concluso senza dichiarazioni da parte sua. Un testimone ha inoltre affermato di non aver mai visto con un’altra persona dei video intimi di una giovane coinvolta nel caso.

È durato poco meno di quattro ore l’interrogatorio ad Andrea Sempio che, come anticipato dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima e amico del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, invece, è stato ascoltato dai pm di Pavia per circa due ore come “persona informata sui fatti”. Secondo quanto scrive LaPresse, Marco Poggi avrebbe negato di aver visto i video intimi di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi insieme ad Andrea Sempio. L’arrivo e l’uscita dalla Procura di Pavia per il fratello della vittima sono stati blindati a giornalisti e telecamere su disposizione del Procuratore capo, Fabio Napoleone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, Sempio non ha risposto ai pm. Marco Poggi: “Mai visto con Andrea video intimi di Chiara” Notizie correlate Leggi anche: Sempio in procura per quattro ore, ma non risponde ai pm. Marco Poggi: "Mai visti con Andrea i video intimi di Chiara" Leggi anche: Marco Poggi ai pm: “Mai visto video intimi di mia sorella in compagnia di Sempio” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine. Delitto Garlasco, terminato interrogatorio Sempio. Prima sentito anche Marco Poggi. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it Delitto di Garlasco: l'arrivo di Andrea Sempio in procura a Pavia(LaPresse) - Andrea Sempio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta per omicidio di Chiara Poggi, è arrivato in macchina tra due ali di giornalisti, fotografi e operatori video ... ilmattino.it È durata circa due ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Poggi, Marco, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'uomo se n'é andato evitando i cronisti e le troupe televisive presenti davanti agli uffici giudiziar - facebook.com facebook La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. #Sempio, unico indagato oggi andrà in procura ma non risponderà ai pm x.com