Garlasco ecco le lettere della mamma di Sempio a Stasi | Non ti insulto ti basta guardarti allo specchio la mattina

Nel corso delle indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, sono state acquisite due lettere scritte a mano dalla madre di Andrea Sempio, indirizzate a Alberto Stasi mentre si trovava in carcere. Le missive, caratterizzate da toni molto severi, sono state rese pubbliche oggi e sono inserite negli atti dell’inchiesta. Daniela Ferrari, madre di Sempio, nelle lettere si rivolge con durezza a Stasi, senza usare insulti, ma con espressioni di forte critica.

Due lettere scritte a mano e dai toni «durissimi», oggi agli atti dell’inchiesta, scritte da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e indirizzate ad Alberto Stasi mentre era già in carcere per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. La prima è datata 16 dicembre 2018, la seconda 31 gennaio 2019. Il contenuto è stato mostrato ieri durante Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante su Rai 2, e in un servizio del TG1. Cosa c’è nella prima lettera?. Nella prima missiva la donna racconta di aver lavorato come agente penitenziaria nel carcere di Voghera, dove – a suo dire – in molte celle c’era un cartello con scritto «con i soldi e l’amicizia lo metti in c. 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: «Lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tu»

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Daniela Ferrari scrisse ad Alberto Stasi dal carcere tra il 2018 e il 2019 dopo le indagini sul figlio Andrea Sempio. Nelle lettere, mostrate in tv, parla di debiti legali e accusa duramente il condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. #Garlasco ift.tt/eNLaCOw x.com

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