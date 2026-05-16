Sei troppo forte… | Medvedev sfinito si complimenta così con Sinner

Dopo aver battuto Medvedev in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4, Sinner si è qualificato per la finale degli Internazionali. Al termine dell'incontro, durante il saluto a rete, il giocatore russo ha rivolto un complimento all'avversario dicendogli: “Sei troppo forte”. La partita ha visto un testa a testa tra i due tennisti, con momenti di grande intensità e equilibrio.

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