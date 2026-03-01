Sanremo Verdone si complimenta con Sal Da Vinci | Oggi Troppo Forte sei tu

Durante il festival di Sanremo, un attore ha rivolto un complimento a Sal Da Vinci, dicendogli: “Oggi Troppo Forte sei tu”. L’attore ha ricordato un momento del 1985, durante il casting di “Troppo forte”, in cui si riferiva al ruolo del più giovane del gruppo, sottolineando che era l’unico che gli avrebbe voluto bene senza scherzi.

ROMA – “Era il 1985, stavo facendo il casting di “Troppo forte”. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto con il papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate. Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”. Così, in un post pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, l’attore e regista Carlo Verdone si congratula con Sal Da Vinci per la vittoria del 76esimo Festival di Sanremo con la canzone “Per sempre sì” Sanremo, Verdone si complimenta con Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Sanremo, Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”(Adnkronos) – Anche Carlo Verdone esulta per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì'.

Carlo Verdone e Sal Da Vinci insieme sul set di Troppo forte

