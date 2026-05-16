Un noto scrittore e giallista è entrato a far parte della segreteria del Partito Democratico in Campania. Durante un breve colloquio, ha affermato di non aver intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. La sua presenza ha suscitato attenzione tra i membri del partito, che hanno approfittato di un momento di incontro per porgli alcune domande. La conversazione si è svolta in modo informale, con un atteggiamento di disponibilità da parte dell’interessato.

Posso disturbarla per qualche minuto? "Dipende da cosa vuole chiedermi". Il suo ingresso nella segreteria del Pd campano. "Ah, quello. Disturbi pure". Maurizio De Giovanni è al Salone del Libro di Torino con il nuovo romanzo "Il tempo dell’orologiaio" (Feltrinelli). Tra un reading e un firmacopie, lo intercettiamo per parlargli di una notizia ghiotta: il suo ingresso, con delega alla Cultura, nella segreteria regionale del Pd campano, voluta da Piero De Luca, figlio dell’ex governatore e prossimo sindaco di Salerno. È una notizia che ha sorpreso molti. Uno scrittore celebre che si mette a fare il politico. "Aspetti, aspetti. Che mi metto a fare il politico è una definizione un po’ sopra le righe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Segreteria Pd in Campania. Entra il giallista De Giovanni: "Ma non mi candiderò mai"

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