pd maurizio de giovanni entra nella segreteria regionale campana

Dopo sette mesi dalla nomina a segretario regionale del Partito Democratico in Campania, Piero De Luca ha scelto i membri della sua segreteria. La squadra sarà composta da alcuni membri che lo supporteranno nella gestione del partito nella regione. Tra i nomi inseriti nella segreteria figura anche Maurizio De Giovanni, che entrerà a far parte della struttura regionale. La formazione della segreteria è stata annunciata ufficialmente e riguarda le nomine per le posizioni di coordinamento interno.

Dopo sette mesi dalla nomina a segretario regionale del Pd in Campania, Piero De Luca ha scelto la sua segreteria, la squadra che lo accompagnerà nella direzione del partito. 20 nomi tra cui alcune figure esterne come Maurizio de Giovanni, lo scrittore che si occuperà di Cultura, l’ex procuratore generale Luigi Riello, alla Giustizia, e Anna Riccardi della fondazione Famiglia di Maria al Welfare. De Giovanni ha spiegato di aver aderito «a un progetto che ritengo interessante» e annunciato che lascerà la presidenza del premio Napoli. I nomi e i ruoli. De Luca ha presentato la nuova segreteria come «un organismo strutturato in modo plurale ed... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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