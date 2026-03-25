Collegium Musicum | il Grido di Passione delle bande del Sud risuona a Bari con Pino Minafra

Da baritoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari si è tenuto il concerto “Grido di Passione”, parte della trentunesima stagione del Collegium Musicum, con la partecipazione dell'ensemble diretto da Pino Minafra. L’evento ha coinvolto diverse bande provenienti dal Sud Italia e si è svolto in un teatro cittadino con pubblico in piedi e seduto. La serata si è conclusa senza incidenti o interruzioni.

Ospitato nel cartellone della trentunesima stagione del Collegium Musicum, il concerto “Grido di Passione. Le musiche della Settimana Santa tra tradizione e innovazione” rappresenta uno dei momenti più intensi e simbolici. Un evento in collaborazione con l’associazione culturale Terra Gialla che vedrà protagonista, giovedì 26 marzo, alle ore 20.30 nella Basilica Cattedrale di San Sabino a Bari, Pino Minafra & La Banda, con la partecipazione del quartetto vocale femminile Faraualla. La Banda è composta da quarantacinque musicisti e sarà diretta per l'occasione da Michele Di Puppo, Livio Minafra e lo stesso Pino Minafra. Prima dell’esecuzione ci sarà un intervento introduttivo di Ugo Sbisà, docente di Storia del jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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