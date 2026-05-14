Collegium Musicum in scena il concerto ' ' innocenza del canto' con i cori Vox Juvenes e InCanto Cometè

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 17 maggio, in un doppio appuntamento alle 11 e alle 19, nell’Auditorium Casa del Mutilato di Bari (Largo Angelo Fraccacreta), prosegue la trentunesima stagione musicale del Collegium Musicum, con la direzione artistica di Rino Marrone. In scena il concerto intitolato «L’innocenza del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Collegium Musicum: il “Grido di Passione” delle bande del Sud risuona a Bari con Pino MinafraOspitato nel cartellone della trentunesima stagione del Collegium Musicum, il concerto “Grido di Passione.

'Vox per Saecula: 1000 anni di canto nell'Abbazia di Pomposa', concerto per le celebrazioniNel quadro delle celebrazioni per il millenario dell’Abbazia di Pomposa, la Diocesi di Ferrara insieme al Comitato per le celebrazioni, promuove per...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web