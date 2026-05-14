Collegium Musicum in scena il concerto ' ' innocenza del canto' con i cori Vox Juvenes e InCanto Cometè
Domenica 17 maggio, in un doppio appuntamento alle 11 e alle 19, nell’Auditorium Casa del Mutilato di Bari (Largo Angelo Fraccacreta), prosegue la trentunesima stagione musicale del Collegium Musicum, con la direzione artistica di Rino Marrone. In scena il concerto intitolato «L’innocenza del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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