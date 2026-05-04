Il prossimo fine settimana, il 6 e 7 maggio, si terrà uno sciopero nel settore scolastico coinvolgendo docenti, personale ATA e dirigenti. La mobilitazione si concentra principalmente contro le prove Invalsi, che vengono considerate uno degli obiettivi principali della protesta. Diversi sindacati e sigle di rappresentanza hanno annunciato la loro adesione, annunciando azioni di astensione dal lavoro e manifestazioni in diverse regioni.

Le prove Invalsi rappresentano uno dei bersagli principali della protesta. Alcune sigle, come Cobas Scuola, le definiscono “inutili e dannose”, invitando apertamente al boicottaggio Settimana tesa per il mondo della scuola: mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono previste due giornate di sciopero.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sciopero scuola 6-7 maggio, coinvolti docenti, personale ATA e dirigenti: prove Invalsi al centro della mobilitazione

Notizie correlate

Sciopero scuola 6 e 7 maggio: i Cobas indicono la mobilitazione contro i quiz Invalsi, il precariato e l’Autonomia differenziataIl sindacato Cobas indice lo sciopero della scuola per il 6 e 7 maggio contro le prove Invalsi, rivendicando stipendi adeguati, assunzioni e ruolo...

Sciopero scuola il 6 e 7 maggio: coinvolte più sigle, anche astensioni legate alle prove INVALSIIl Ministero dell’istruzione e del merito ha diffuso l’avviso relativo alle azioni di sciopero proclamate per il 6 e 7 maggio 2026 nel comparto e...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta; Scuola, sciopero il 6 e 7 maggio: Invalsi nel mirino, rischio stop alle lezioni; Sciopero scuola il 6 e 7 maggio: coinvolte più sigle, anche astensioni legate alle prove INVALSI; Scuola, scioperi del 6 e 7 maggio: lezioni a rischio. Cosa sapere.

Sciopero scuola 6 e 7 maggio 2026: lezioni a rischio in tutta Italia. Orari e motivi della protestaI sindacati hanno indetto una serie di scioperi e mobilitazioni del personale scolastico per mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Lezioni a rischio in tutta Italia. money.it

Sciopero della scuola il 6 e 7 maggio, gli orari delle lezioni e i possibili disagiTra il 6 e il 7 maggio si terranno una serie di scioperi che coinvolgeranno il mondo della scuola, con conseguenze per ogni ordine e grado ... quifinanza.it

, Il mondo della scuola si prepara a due giornate di sciopero nazionale proclamate dai Cobas per il 6 e 7 maggio. Al centro della mobilitazione ci sono diverse richieste: aumento degli stipend - facebook.com facebook

Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta x.com