Nuovo scontro tra il governo e Sea Watch dopo l’arrivo nel porto di Brindisi di una nave con 166 persone soccorse. È stata avviata un’indagine contro il capitano della nave, accusato di favoreggiamento dell’ingresso illegale. La Ong ha commentato la situazione con una dichiarazione critica, chiedendo chi si fa carico delle spese per una neonata morta durante le operazioni di salvataggio. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.

Nuovo scontro tra il governo e Sea Watch. All'arrivo al porto di Brindisi, ieri, con 166 persone soccorse, è stata avviata un'indagine contro il capitano della nave di soccorso Sea-Watch 5, con l'accusa di favoreggiamento dell'ingresso illegale. Uomini della Guardia costiera italiana e della polizia, spiega la ong tedesca, sono saliti a bordo. Sono rimasti sul ponte di comando della nave fino a ben oltre la mezzanotte, hanno sequestrato documenti e attrezzature e hanno condotto due membri dell'equipaggio alla stazione di polizia per essere sentiti. Per oggi è previsto anche un interrogatorio del capitano della Sea-Watch 5. "Siamo davanti a... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sea Watch, la sparata contro l'Italia: "Indagate su di noi e chi paga per la neonata morta?"

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