Sea Watch salva 90 persone I libici sparano contro la nave

Nella giornata di ieri, una nave della ONG Sea Watch ha soccorso 90 persone in acque internazionali davanti alla Libia. Durante l’operazione, sono stati segnalati colpi di arma da fuoco provenienti dalla costa libica che hanno colpito la nave. La comunicazione ufficiale dell’organizzazione riferisce che i membri dell’equipaggio hanno riferito di aver ricevuto spari mentre si trovavano in mare. La vicenda si è svolta intorno a mezzogiorno, mentre la nave si trovava a circa trenta miglia dalla costa libica.

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