Basta con morti e violenze contro chi fugge | sit-in per accogliere i migranti della Sea Watch
Giovedì 14 maggio alle 22, un gruppo di manifestanti si radunerà sulla strada delle bocce, vicino all’Hotel Nettuno, nella zona industriale di Brindisi. L’evento, promosso dal sindacato Cobas, si propone di manifestare a favore dei migranti recuperati in mare da una nave della ONG Sea Watch e sbarcati nel porto locale. La manifestazione si svolge in un momento di tensione legato a episodi di violenza contro chi fugge da situazioni di emergenza.
BRINDISI - Il sindacato Cobas Brindisi organizza per giovedì 14 maggio alle ore 22 “discesa strada delle bocce” (affianco all’Hotel Nettuno, zona industriale) un sit-in per accogliere i migranti salvati in mare da Sea Watch, nel porto di Brindisi, la nave dell'omonima Ong raggiunta da colpi di.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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