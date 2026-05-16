Se il Napoli ha deluso cos’hanno fatto Liverpool e Real Madrid?

Se il Napoli ha deluso nelle ultime partite, anche Liverpool e Real Madrid hanno avuto risultati deludenti. La squadra inglese, campione in carica e con venti titoli nazionali, ha ottenuto una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime tre gare. Il club spagnolo, con numerosi titoli europei e nazionali, ha invece registrato due sconfitte e un pareggio nelle ultime uscite. Entrambe le squadre stanno attraversando un momento di risultati alterni rispetto alle aspettative.

La squadra del Liverpool, campione d’Inghilterra in carica, con venti campionati inglesi vinti e sei Champions League in bacheca, quest’anno ha speso in acquisti 481,35 milioni di euro, con un saldo negativo sul mercato di 261,85 milioni e attualmente occupa il quinto posto in Premier League con 59 punti in 37 gare disputate avendo perso ben 12 volte in campionato, è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League, ai quarti di finale di FA Cup, agli ottavi nella Coppa di Lega inglese e ha perso la finale della Supercoppa inglese (Community Shield) contro il Crystal Palace, chiudendo la stagione agonistica 202526 con zero titoli (e andrà in Champions League dalla “porta di riserva”, grazie al quinto posto che l’Inghilterra ha conquistato in virtù del ranking Uefa). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Napoli vs Liverpool 2022.

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