Il Liverpool ha richiesto al Real Madrid le referenze su Xabi Alonso, ex centrocampista del club spagnolo. Dopo aver lasciato il Real Madrid, Alonso è stato collegato a vari club, e nelle ultime settimane il club inglese si è mosso concretamente per portarlo in squadra. La trattativa tra il Liverpool e il Real Madrid riguarda specificamente le valutazioni e le informazioni sul giocatore.

Dopo l’addio al Real Madrid, Xabi Alonso è stato accostato a diverse squadre e, nelle ultime settimane, si è mosso il Liverpool concretamente per lui. I Reds sono al momento quarti in classifica, ma fuori dalla lotta per il titolo già da un po’; questo ha portato alla mancanza di fiducia totale nei confronti di Arne Slot, che lo scorso anno vinse la Premier. Xabi Alonso nella lista del Liverpool. Come riportato da As, è già da diverse settimane che il Liverpool sta cercando di capire la situazione legata a Xabi Alonso. Il tecnico ha lasciato il Real Madrid a gennaio e i Reds hanno messo in discussione Arne Slot, poiché i 450 milioni investiti quest’estate non hanno portato alla riconquista della Premier League per il Liverpool, né a poter lottare per il titolo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Liverpool ha chiesto le referenze al Real Madrid su Xabi Alonso

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