Il nazionale tedesco è pronto a snobbare Real Madrid e Liverpool anche se un accordo potrebbe ancora essere raggiunto la prossima estate

Un calciatore tedesco ha dichiarato di essere disposto a rifiutare offerte da club come Real Madrid e Liverpool, anche se non si escludono possibili trattative che potrebbero concretizzarsi nella prossima estate. La sua posizione è stata comunicata recentemente, e al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali accordi futuri. La situazione resta in evoluzione e potrebbe cambiare nel prossimo periodo di calciomercato.

2026-03-24 15:10:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Nico Schlotterbeck è un ricercato ma è pronto a impegnare il suo immediato futuro al Dortmund Nico Schlotterbeck è pronto a firmare un nuovo contratto con il Borussia Dortmund e deludere una serie di pretendenti, tra cui Real Madrid e Liverpool. Il centrocampista Schlotterbeck, trasferitosi al Signal Iduna Park nel 2017 dal Karlsruhe, ha solo 15 mesi rimanenti sul suo attuale contratto ed è emerso come obiettivo per Madrid e Liverpool con entrambi i club che cercano di apportare aggiunte difensive quest’estate. Ma sembra che il Dortmund abbia convinto il 26enne a rimanere in Bundesliga con un articolo della Bild secondo cui Schlotterbeck avrebbe concordato i termini di un contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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