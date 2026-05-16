L’Unione Europea ha avviato un'azione legale contro le sanzioni statunitensi rivolte ai giudici della Corte penale internazionale (ICC). Le misure di Washington mirano a bloccare i beni e le transazioni di alcune figure giudiziarie coinvolte in indagini internazionali. La questione riguarda le modalità con cui l’Europa può opporsi alle restrizioni economiche statunitensi, che colpiscono specificamente alcuni magistrati della ICC. La disputa si concentra sulle implicazioni legali e sulla possibilità di creare uno scudo normativo a livello europeo.

? Punti chiave Come può l'Europa bloccare le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti?. Chi sono i magistrati della ICC colpiti dalle misure di Washington?. Perché il governo italiano e la Commissione sono accusati di silenzio?. Quali conseguenze avrà lo scudo normativo sulla sovranità giuridica europea?.? In Breve Sanzioni USA colpiscono i giudici Beti Hohler e Nicolas Guillou nel giugno 2025.. Spagna e Slovenia hanno proposto l'attivazione del regolamento europeo 227196 a maggio.. Danilo Della Valle del Movimento 5 Stelle critica l'inerzia di von der Leyen.. Il tribunale del District of Columbia ha sospeso le misure contro Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - S&D all’UE: scudo normativo contro le sanzioni USA ai giudici ICC

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